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مستشار الأمن القومى الأمريكى يلغى زيارة لكوريا الجنوبية بسبب أحداث فنزويلا

السبت، 23 فبراير 2019 07:00 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى يلغى زيارة لكوريا الجنوبية بسبب أحداث فنزويلا جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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ألغى جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى، خططا للسفر إلى كوريا الجنوبية قبل اجتماع القمة الذى يعقد هذا الأسبوع فى هانوى بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والذى يهدف إلى معالجة البرنامج النووى لكوريا الشمالية وذلك حسبما قال جاريت ماركيز المتحدث باسم بولتون.

وقال ماركيز إن بولتون، قرر البقاء فى واشنطن للتركيز على الأحداث الجارية فى فنزويلا حيث يواجه الجيش قرارا محوريا بشأن ما إذا كان يسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية، وأضاف أنه مازال من المتوقع أن يحضر بولتون القمة نفسها.

 


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