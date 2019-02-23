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مسؤول إيرانى:لدينا خيارات لتحييد العقوبات الأمريكية

السبت، 23 فبراير 2019 02:34 م
مسؤول إيرانى:لدينا خيارات لتحييد العقوبات الأمريكية علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران
رويترز
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"نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن إيران قولها اليوم السبت، إن لديها خيارات كثيرة لتحييد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية وأن رجال الدين الذين يتولون الحكم ليست لديهم خطط لإجراء محادثات مع واشنطن"

 

ونسبت الوكالة إلى علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قوله "لدينا خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا للتهديد... إن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى ’حسن النية’ ولا حاجة لإجراء محادثات مع أمريكا".

 

وأضافت الوكالة نقلا عن شمخاني أن إيران حققت 90 بالمئة من أهدافها في سوريا.

 


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