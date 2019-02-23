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مدير تعليم القليوبية يجري حركة تنقلات لمديري الإدارات.. تعرف غليها

السبت، 23 فبراير 2019 02:44 م
مدير تعليم القليوبية يجري حركة تنقلات لمديري الإدارات.. تعرف غليها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أجرى طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات محدودة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لتنشيط العمل بالإدارات البالغ عددها 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، ولسد العجز بالإدارات الشاغرة ولصالح العمل.
 
 
 
وتضمنت الحركة التي أجراها وكيل الوزارة، تكليف صبري عبد الشافي، مدير عام إدارة القناطر الخيرية كمدير لإدارة بنها التعليمية، ونقل خالد جرامون مدير إدارة العبور التعليمية لإدارة القناطر الخيرية.
 
 
 
كما تم تعيين ياسر سعيد عضو تنسيق المتابعة بالمديرية، مديرًا عامًا لإدارة العبور التعليمية، بناءً على قرار لجنة اختيار القيادات بالمديرية.
 
 
 
وتضمنت أيضا نقل أشرف مصطفى وكيل إدارة كفر شكر إلى العبور، وهشام العتموني وكيل شرق شبرا إلى شبين القناطر، وهالة عاشور وكيل شبين القناطر إلى شرق شبرا، وإيمان محب وكيل العبور إلى كفر شكر.
 
 
 
 

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