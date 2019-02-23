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محافظ القاهرة يشرف على أعمال هدم المدابغ ونقل سكانها لوحدات جديدة

السبت، 23 فبراير 2019 01:10 م
محافظ القاهرة يشرف على أعمال هدم المدابغ ونقل سكانها لوحدات جديدة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالدكامل
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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،منذ قليل، أعمال ازالة مدابغ مجرى العيون ونقل سكان المنطقة لوحدات جديدة مجهزة، بديلة عن منازلهم، حيث وجه المحافظ بتوفير سيارات لنقل مفروشات الأهالى لوحداتهم الجديدة، وتوفير اتوبيسات لنقل المواطنين.
 
 
ويتواجد محافظ القاهرة الان بمنطقة ملجئ أبو السعود والتى يتم بها الإزالة الأن، برفقة عدد كبير من قيادات محافظة القاهرة ، للاشراف على اجراءات النقل والتسكين.
 
 
ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتطهير منطقة المدابغ، وتحويلها لمزار سياحى ومنطقة استثمارية، وكذلك تطوير سورجرى العيون الذى عانى الإتهمال لعدة سنوات.

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