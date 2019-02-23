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محافظ السويس يتفقد مبنى الغسيل الكلوى بالمستشفي العام

السبت، 23 فبراير 2019 04:59 م
محافظ السويس يتفقد مبنى الغسيل الكلوى بالمستشفي العام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أعمال التطوير بحى السويس، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بدهان الواجهات والأسوار باللون الأبيض والأزرق الذى يرمز لعلم السويس الباسلة.

 

وتفقد محافظ السويس سير العمل داخل مستشفى السويس العام لمتابعة عمل أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة بالمستشفى، واستمع إلى شكاوى واقتراحات المرضى وأسرهم.

 

وكلف صقر، وكيل وزارة الصحة بتحويل المقصرين من مشرفى مبنى الغسيل الكلوى إلى التحقيق، ومؤكدًا على أهمية معاملة المرضى معاملة طيبة، ومكلفا وكيل وزارة الصحة بالسويس بعمل كارت متابعة لمرضى الفشل الكلوى تشمل الموعد والزمان والمكان ورقم جهاز الغسيل الكلوى لتحقيق السرعة والعدالة بين الجميع من أهالينا من مرضى الفشل الكلوي.

 

رافق اللواء عبد المجيد صقر، كلا من المهندس محمود فوزى رئيس حى السويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان واوسكرتيرى ومساعدى رؤساء الأحياء.

 

كما رافق محافظ السويس الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ويوسف خليفة مدير المستشفى العام ومسئولى أقسام الكلى والطوارئ والفشل الكلى بالمستشفي.

 


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