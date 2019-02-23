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محافظ الدقهلية يتفقد أول جراج متعدد الأدوار بالمنصورة

السبت، 23 فبراير 2019 01:19 م
محافظ الدقهلية يتفقد أول جراج متعدد الأدوار بالمنصورة محافظ الدقهلية يتفقد جراج متعدد الطوابق
الدقهلية - شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بجولة تفقد خلالها الجراج المتعدد الأدوار الذى يقام بشارع المشايه، والذى أوشك على الانتهاء تمهيدا منه لتشغيله ليكون أول جراج متعدد فى المنصورة.

وقال الدكتور شاروبيم، إن الجراج الجديد الذى يتسع لـ 12 سياره يعمل وفقا لأحدث الأنظمه العالمية، وتم مراعاة كافه معايير السلامه والأمان، ويتم اليوم تجربته تمهيدا لتشغيله فورا، وأضاف شاروبيم إن هذا الجراج يمثل نقله حضاريه لمدينه المنصورة، وهو البدايه لإنشاء 12 جراجا فى أماكن الاختناقات المروريه بالمدينه، كما إنه سوف يساعد على التخفيف من مشكلة الانتظار الخاطئ التى تعانى منها مدينه المنصورة والتى ظلت لسنوات محل شكوى دائمه من ابنائها .

 

 


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