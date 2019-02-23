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محافظ البحر الأحمر يبحث زيادة السائحين مع كبرى شركات السياحة بصربيا.. صور

السبت، 23 فبراير 2019 03:46 م
محافظ البحر الأحمر يبحث زيادة السائحين مع كبرى شركات السياحة بصربيا.. صور محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا
كتبت ريهام عبد الله
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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا موسعا مع رئيس اتحاد الشركات الصربية ورئيس شركة إير صربيا وعدد كبير من شركات السياحية ووكالات السفر ومالكى الفنادق وشركات الطيران المصرية والصربية، لبحث سبل التعاون والتنسيق بينهم للعمل على تدفق الحركة السياحية الصربية إلى مصر.

 

وأكد عبد الله، على أهمية وجود خطوط طيران مباشرة، قائلا :"السياحة لا تنمو بدون طاقة ناقلة وسريعة"، مشيرًا إلى أن مطارات البحر الأحمر تستقبل كافة أنواع الطيران من كافة أنحاء العالم، ولا تتأخر فى منح التراخيص اللازمة لمنظمى الرحلات لتسيير خطوط جديدة.

 

محافظ البحر الأحمر ف صربيا
محافظ البحر الأحمر ف صربيا

 

محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا
محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا

 

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

 

واستعرض عبدالله خلال الاجتماع الخدمات التى يتم تقديمها للسائح فى محافظة البحر الأحمر والتى يتمناها أى سائح أثناء رحلته، مؤكدا أنه تم تجهيز مطارات المحافظة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المسافرين.

 

ومن جانبهم أكد وكلاء السفر والسياحة على أن محافظة البحر الأحمر من الوجهات التى شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وسيتم زيادة الرحلات إلى مصر وخاصة البحر الأحمر خلال الفترة القادمة لمضاعفة أعداد السائحين الصرب إلى مصر .

 

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محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا
 

 

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محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا
 

 

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محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا
 

 


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