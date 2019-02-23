محافظ البحر الأحمر يبحث زيادة السائحين مع كبرى شركات السياحة بصربيا.. صور

كتبت ريهام عبد الله

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا موسعا مع رئيس اتحاد الشركات الصربية ورئيس شركة إير صربيا وعدد كبير من شركات السياحية ووكالات السفر ومالكى الفنادق وشركات الطيران المصرية والصربية، لبحث سبل التعاون والتنسيق بينهم للعمل على تدفق الحركة السياحية الصربية إلى مصر.

وأكد عبد الله، على أهمية وجود خطوط طيران مباشرة، قائلا :"السياحة لا تنمو بدون طاقة ناقلة وسريعة"، مشيرًا إلى أن مطارات البحر الأحمر تستقبل كافة أنواع الطيران من كافة أنحاء العالم، ولا تتأخر فى منح التراخيص اللازمة لمنظمى الرحلات لتسيير خطوط جديدة.



محافظ البحر الأحمر ف صربيا



محافظ البحر الأحمر يلتقى شركات السياحة فى صربيا



محافظ البحر الأحمر