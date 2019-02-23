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لتعريفهم بمخاطر المرحلة المقبلة

مجدى البدوى :لابد من الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات الصحفية

السبت، 23 فبراير 2019 11:23 ص
مجدى البدوى :لابد من الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات الصحفية مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب
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قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الحروب التي تواجه الإعلام العربي، تمثل خطرا كبيرا يستغله عددا من الدول الغربية، للهيمنة على الوطن العربي.

وأكد البدوي، خلال المؤتمر العام للاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والصحافة والطباعة، والذي تستضيفه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أهمية التعليم والإعلام خلال المرحلة المقبلة، وأهمية أن نهتم بالتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات الصحفية لتعريفهم بمخاطر المرحلة المقبلة وأهميتها، وزيادة الوعي الإعلامي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الرؤية العربية الموحدة حول مستقبل آليات العمل بالتعليم والإعلام بالدول العربية اضافة الى انتخاب المجلس التنفيذي والأمين العام للاتحاد العربى، وبدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعقبه نشيد العمال العرب

جاء ذلك بحضور غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.


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