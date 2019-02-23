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"مترو الأنفاق": إعادة تشغيل محطة المرج الجديدة المطورة بعد إغلاقها 8 شهور

السبت، 23 فبراير 2019 04:00 ص
"مترو الأنفاق": إعادة تشغيل محطة المرج الجديدة المطورة بعد إغلاقها 8 شهور الخط الأول لمترو الأنفاق أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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بدأت شركة مترو الأنفاق ، اليوم السبت ، إعادة فتح وتشغيل محطة مترو المرح الجديدة أمام الجمهور بعد غلقها حوالى 8 شهور عقب الانتهاء من أعمال تطويرها وكذلك الانتهاء من أعمال الازدواج فى المسافة بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة.
 
وأعلنت شركة المترو التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه، بعد الإنتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل النهائية والتأكد من منظومة السلامة والأمان بين المحطتين  .
 
كان الدكتورهشام عرفات ، وزير النقل ، أكد أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة  يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرًا إيجابيًا واضحًا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.
 
 وأوضح وزير النقل ،  أنَّ هذا  الازدواج سيساهم في  تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، و الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة،  مشيرا إلى أنَّ هذا الازدواج بطول 1.3 كم يبلغ تكلفته 500 مليون جنيه.
 
وأشار د.هشام عرفات، إلى أنَّ تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه، وستسهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.
 
وأوضح وزير النقل ،إلى أنَّ أعمال التطوير التي جرى تنفيذها شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى أنَّ المحطة تتكون من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مشيرا إلى أن  محطة المرج الجديدة من المتوقع أن تنقل 90 ألف راكب يوميا بعد الانتهاء من تطويرها.
 
 

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