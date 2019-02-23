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السبت، 23 فبراير 2019 07:02 م
خالد صلاح
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قوات فنزويلية تطلق الغاز على نشطاء عند الحدود مع كولومبيا

السبت، 23 فبراير 2019 06:12 م
قوات فنزويلية تطلق الغاز على نشطاء عند الحدود مع كولومبيا فنزويلا - أرشيفية
رويترز
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 قال شاهد لرويترز إن جنودا فنزويليين يغلقون جسرا على الحدود مع كولومبيا أطلقوا الغاز المسيل للدموع اليوم السبت لصد عشرات من نواب المعارضة والنشطاء يشاركون في مسيرة باتجاه الحدود لاستقبال مساعدات إنسانية قادمة من الجانب الكولومبي.

 

 

 


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