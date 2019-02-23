قوات فنزويلية تطلق الغاز على نشطاء عند الحدود مع كولومبيا

رويترز

قال شاهد لرويترز إن جنودا فنزويليين يغلقون جسرا على الحدود مع كولومبيا أطلقوا الغاز المسيل للدموع اليوم السبت لصد عشرات من نواب المعارضة والنشطاء يشاركون في مسيرة باتجاه الحدود لاستقبال مساعدات إنسانية قادمة من الجانب الكولومبي.