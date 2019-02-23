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قوات الجيش الوطنى اليمنى تحرر مواقع جديدة فى حجة

السبت، 23 فبراير 2019 03:10 م
قوات الجيش الوطنى اليمنى تحرر مواقع جديدة فى حجة الجيش اليمنى
إيمان حنا
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حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى مدعومة بتحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثى الانقلابية غربى مدينة حرض بمحافظة حجة.
 
وأكد مصدر عسكرى، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش حررت عددًا من المواقع الاستراتيجية والتباب أهمها "سيّان" والتبة السوداء غرب مدينة حرض، بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات.
 
وأضاف بأن طيران التحالف استهدف بغارتين جويتين مواقع للمليشيات الانقلابية بذات الجبهة، وأن عناصر المليشيات الحوثية تفر باتجاه مدينة حرض وسط تقدم متواصل لقوات الجيش.
 
وتخوض قوات الجيش الوطنى في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبًا وأطراف مستبأ شرقاً إلى غربي حرض شرقًا.
 

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