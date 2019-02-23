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فيها حاجة حلوة.. أطفال وشباب يشاركون فى تجميل قرية بنى ماضى ببنى سويف

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
فيها حاجة حلوة.. أطفال وشباب يشاركون فى تجميل قرية بنى ماضى ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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"فيها حاجة حلوة".. فى الوقت الذى يحمل الجنود من شباب مصر السلاح دفاعا عن البلاد على الحدود لصد أى محاولات لهدم وعرقلة مسيرة التنمية، كان هناك شباب آخر من أبناء الوطن يظهرون حبهم لوطنهم من خلال تدشين المبادرات التى تهدف إلى تجميل المحافظات والمدن والقرى.

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ففى قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف دشن 30 شابا بمشاركة الأطفال مبادرة لتجميل قريتهم ونحت تمثال لجندى يرفع السلاح وعلامة النصر.

 

فعلى الطريق الزراعى بنى سويف - المنيا رصد "اليوم السابع" قيام مجموعة من شباب وأطفال قرية بنى ماضى تجميل بلدورات الطريق وتشجير الجزيرة الوسطى للطريق فى الوقت الذى يقوم فيه أحد شباب القرية بنحت تمثال بالحجم الحقيقى لجندى مصرى.

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وقال على محمود على أحد شباب قرية بنى ماضى إن أكثر من 30 شابا من أهالى القرية دشنوا مبادرة لتجميل القرية بالجهود الذاتية.

 

وأضاف على محمود على لـ"اليوم السابع": نقوم بعملية طلاء البلدورات الموجودة بطول الطريق الزراعى فى نطاق القرية بالإضافة إلى عملية تشجير الجزيرة الوسطى للطريق.

 

وأشار محمود إلى أن الشباب يشاركون الأطفال أعمال الطلاء والتشجير، وأنه سيتم طلاء أعمدة الإنارة .وأكد الشاب أن المهندس أحمد شعراوى، أحد مهندسى الآثار من أبناء القرية، قام بنحت تمثال بالحجم الطبيعى لأحد الجنود حاملا السلاح فى يد واليد الأخرى علامة النصر، متابعا: "أقل تكريم لجنودنا وشهدائنا".

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وقال الطفل أحمد فتح الله، تلميذ فى الصف الخامس الابتدائى: "بشارك الشباب تجميل القرية وباقوم بطلاء البلدورات ونفسى كل اطفال مصر يعملوا زينا علشان مصر تبقى جميلة". وقال محمود عبد الله عيد أحد شباب القرية إنه بالإضافة إلى أعمال تجميل القرية نقوم بإنشاء نصب تذكارى للجندى المجهول سيتم وضعه فى مدخل القرية تخليدا لأرواح شهداء الوطن.

 

وقال فتح الله محمد أحد أهالى القرية إن مبادرة الشباب لاقت استحسان الأهالى، مشيرا إلى تكاتف الجميع من أجل إنجاح المبادرة .

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من جانبه قال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا إن مبادرة الشباب قوبلت بالشكر من قبل مجلس مدينة ببا، مشيرا إلى أنه يتمنى تكرار تلك المبادرة فى كل قرى المركز. وأضاف رئيس المدينة، الشباب يقومون بتشييد النصب التذكارى للجندى المجهول وستتم دعوة المحافظ لافتتاحه فى احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

 
 

 

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تجميل قرية

بنى سويف

تمثال




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