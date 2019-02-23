طيران النرويج: إقلاع طائرتنا البوينج بعد أن تقطعت بها السبل فى إيران

(رويترز)

قالت متحدثة باسم شركة طيران النرويج المنخفضة التكاليف، إن طائرة تجارية من طراز بوينج تابعة للشركة كانت قد تقطعت بها السبل فى إيران، بعد هبوط اضطرارى فى ديسمبر، أقلعت وستصل إلى السويد فى ساعة مبكرة اليوم السبت.

وكانت الطائرة وهى من طراز بوينج 737 ماكس، قد أقلعت من دبى فى 14 ديسمبر متجهة إلى أوسلو ولكنها اضطرت للهبوط فى شيراز بإيران بسبب مشكلات فى أحد محركاتها. وظلت الطائرة هناك منذ ذلك الوقت بعد أن عطلتها لوائح محلية وانتظار وصول محرك جديد.

وكانت هناك حاجة لقطع غيار ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التى أعادت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها تحظر مبيعات الطائرات المدنية . وقالت متحدثة باسم شركة الطيران فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن "الطائرة النرويجية وهى من طراز بوينج 737 ماكس أقلعت من مطار شيراز فى إيران وستهبط فى مطار ارلاندا فى ستوكهولم فى ساعة مبكرة من صباح السبت. وبعد شهرين فى إيران هناك شعور كبير بالارتياح لعودة الطائرة للوطن فى نهاية الأمر".

ولم يتسن الاتصال بالسفارة الأمريكية فى أوسلو للتعليق. ولم يتسن أيضا الوصول لبوينج ، وكانت النرويج قد قالت يوم الأربعاء إنها بصدد نقل محرك جديد إلى إيران ولكن المتحدثة لم تدل بتفاصيل أكثر يوم الجمعة.

وأى منتج يحتوى على أكثر من عشرة فى المئة من سلع أو تكنولوجيا أصلها أمريكى يحتاج لترخيص أمريكى من أجل إرسالها لإيران.

وكانت شركة طيران النرويج قد قالت سابقا إن الإجراءات الورقية الروتينية اللازمة لخدمة الطائرة استغرقت وقتا أطول من المعتاد وذلك إلى حد ما لأنه كان يتعين على الشركة التأقلم مع اللوائح فى إيران التى لا تعمل فيها الشركة.

وكان الركاب البالغ عددهم 186 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة فى 14 ديسمبر قد تمكنوا من مغادرة شيراز جوا فى اليوم التالى .