ضبط عملات فضية وبرونزية وقطع يشتبه بأثريتها بحوزة راكب بمطار الأقصر الدولى

نجحت الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولى، فى إحباط محاولة تهريب عدد من القطع التى يشتبه فى آثريتها بحوزة أحد الركاب، وتمت مصادرتها وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتمكن اللجنة الأثرية بمطار الأقصر الدولى بقيادة مديرة الوحدة الأثرية يسرية حسن ضوى، وكبير مفتيشى الوحدة أحلام حلمى شارد، ومفتش الآثار أحمد محمود محمد، من ضبط عدد من القطع التى يشتبه فى أثريتها بحوزة راكب متجهًا إلى القاهرة ثم إلى دولة الأردن، وضبط بحوزته 6 عملات فضية و7 عملات برونزية، و3 رؤوس أسهم صغيرة الحجم عليها طبقة من الصدأ، و2 زهر "حجر النرد" من العاج يتراوح حجمهم من 7: 9 مل وتم مصادرة القطع من قبل أمن الموانئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.