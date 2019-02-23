ضبط عصابة سرقت 2 مليون جنيه من إحدى الشركات بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى حوالى "2 مليون جنيه"، وجهاز DVR "الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة "من إحدى شركات توزيع أخشاب المطابخ الكائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة، بالجيزة.

ومن خلال تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث وهم "سعد.م" عامل سابق بالشركة و"أحمد.ع" عامل سابق بالشركة، وآخرين، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 1.823.875 جنيه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلم الأول والثانى باحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بها، وتخلصهم من جهاز "DVR" بإلقائه بمقلب قمامة بالطريق العام وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .