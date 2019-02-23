صور.. وزير الشباب يشهد ختام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

وصل قبل قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لديوان عام محافظة بورسعيد، وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

من المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد، ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتى استضافتها بورسعيد خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير 2019.

وكان المنتخب المصرى قد فشل فى الوصول للمباراة النهائية بعد تعرضه للخسارة من منتخب مونتنيجرو القوى بنتيجة 17-18، ليلعب ظهر اليوم أمام منتخب رومانيا على المركزين الثالث والرابع.

ويشارك فى البطولة 12 فريقا هم "فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب والجزائر واليونان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر".



وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد