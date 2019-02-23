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صور.. محافظ بنى سويف يسلم جوائز بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

السبت، 23 فبراير 2019 09:24 م
صور.. محافظ بنى سويف يسلم جوائز بطولة الجمهورية لتنس الطاولة جانب من الحفل
بنى سويف - هانى فتحى
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سلًم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، الميداليات وشهادات التقدير للفائزين فى بطولة الجمهورية فى لعبة تنس الطاولة، والتى نظمتها لجنة الرواد بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة بالتعاون مع منطقة بنى سويف ومديرية الشباب والرياضة، مهنئا اللاعبين، ومتمنيا لهم مزيد من التفوق والتميز الرياضى، مطالبا اياهم بمزيد من العمل والاجتهاد والتدريب وصولا لمنصات التتويج الإقليمية والدولية ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المحافل والمسابقات.

جاء ذلك خلال حضوره جانبا من المباريات النهائية وفعاليات الحفل الختامى للبطولة بالصالة المغطاة بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الجندى رئيس منطقة بنى سويف لتنس الطاولة، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس مركزومدينة بنى سويف، وعصام زيدان رئيس لجنة الرواد بالاتحاد المصرى، وأشرف عليوه عضو الاتحاد المصرى سابقا ومحمد عبداللطيف المشرف على تنظيم البطولة.

حيث أعرب محافظ بنى سويف عن سعادته بالمشاركة فى حفل ختام البطولة التى تستضيفها بنى سويف على أرضها لأول مرة، لتكون بذلك أول محافظة من محافظات الصعيد التى تستضيف هذه البطولة والتى كانت يقتصر تنظيمها على محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، مضيفاً أن هذه البطولة بدأت منذ 8 سنوات وكان عدد المشاركين فيها يتراوح بين 30 إلى 40 لاعباً والذى وصل الآن إلى 600 لاعبا مسجلين بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة، منهم لاعبون يمثلون المنتخب المصرى فى مختلف البطولات والمسابقات الدولية والإقليمية

وأثنى المحافظ على الجهود التى قام بها المعنيون من المحافظة سواء من منطقة تنس بنى سويف أومديرية الشباب والرياضة أو الوحدة المحلية، والتى أسفرت عن تنظيم متميز ولائق، وذلك يعطى صورة ايجابية عن قدرة المحافظة فى استضافة كبريات البطولات والمسابقات الرياضية.

ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة معتز عاشور أن هذه البطولة يتم تنظيمها 5 مرات سنويا بجانب بطولة للكأس وآخرى للدولة علاوة على بطولة الماسترز والتى تضم 16 لاعباً الأوائل فى كل عام، مشيرا إلى أن كل بطولة يشارك فيها ما بين 300 إلى 350 لاعباً ولاعية يمثلون افنتات(مراحل سنية):34 سنة، فوق 40 سنة، فوق 50 سنة، فوق 60سنة، فوق 65 سنة، فوق 70 سنة، فوق 75 سنة.

 

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين في البطولة (1)

 

 

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين في البطولة (2)
 

 

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين في البطولة (3)
 

 

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين في البطولة (4)
 

 

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين في البطولة (5)
 

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