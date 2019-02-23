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صور.. تعرف على مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات

السبت، 23 فبراير 2019 01:10 م
صور.. تعرف على مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبه - تصوير حسن محمد
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين  والتجارة الداخلية، أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعى الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر الاحتياجات، إلا أن ذلك  لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.
 
وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه تم تحديث 5 مؤشرات لتحديد غير المستحقين للدعم، منها استهلاك الكهرباء، واستهلاك المحمول، وكذلك من له  أبناء  فى  المدارس الأجنبية، ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف العليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.
 
 
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حذف غير المستحقين من الدعم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الشيماء

اتقوا الله واعملوا على حل مشاكل الأسعار

ياسعادة وزير التموين : رجاء العمل بالتوازى فى حل مشكلة الأسعار فى الأسواق وضبطها وعدم التركيز فى حل مشكلة الدعم للمستحق وغير المستحق .......... لديكم البيانات والمعلومات ولكن ينقصكم التنسيق والرغبة فى العمل الجاد لحل المشاكل ...... هل من المعقول وصول سعر كرتونة البيض الى 40 جنيه ووزارة التموين تتكلم عن دعم شهرى للمواطن بمبلغ 50 جنيه باجمالى 600 جنيه سنويا فى حين ان الصناديق الخاصة بالدولة بها مليارات يتم صرفها بلا رقابة ولاأحد يتحدث عنها !!!!!!!!!!!!!! أسعار المواصلات مصيبة كبرى والدولة تتكلم عن دعم 50 جنيه للمواطن !!!!!!!!! لدى 3 أولاد فى الدراسة مصروفهم مواصلات ( 10-20-20 ) 50 جنيه يوميا !!!!!!!!!!!!!!! من المنزل حتى الجامعة او المدرسة الثانوية فهل نجد من يفكر فى مشاكل المواطن أم أنكم اكتفيتم بالجلوس فى المكاتب المكيفة واصدار التصريحات والقرارات بدون حل أى مشكلة على أرض الواقع ......... اتقوا الله واعملوا على حل مشاكل الأسعار

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