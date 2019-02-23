صور.. انطلاق فعاليات بطولة العالم للتايكوندو بالغردقة وسط حضور جماهيرى كبير

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت فعاليات بطولة العالم للتايكوندو للكبار، اليوم السبت، بالصالة المغطاه بمدينة الغردقة، بمشاركة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة، وتنافس مصر فى البطولة بـ29 لاعبًا.

وتقام اليوم منافسات -58، -68، -80، +87 كجم للرجال و منافسات -49، -57، -67، +73 كجم للسيدات.

حضر فعاليات انطلاق البطولة الكابتن عمرو سليم رئيس مجلس الاتحاد المصرى للتايكوندو، يرافقه اللواء احمد الفولى نائب رئيس الاتحاد، وإدريس للهلالى رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وسليمان بدسومبا رئيس الاتحاد الكينى واعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى.

وشهدت الصالة المغطاة بمدينة الغردقة، تواجد جماهيري مكثف مع إنطلاق بطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار.

ومن المقرر ان يحضر ختام البطولة غدا وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الاحمر.