صور.. الرئيس بخارى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية المؤجلة بنيجيريا

أبوجا (رويترز)

أظهرت لقطات تلفزيونية، اليوم السبت، إدلاء الرئيس النيجيرى محمد بخارى بصوته فى الانتخابات الرئاسية المؤجلة لمدة أسبوع بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها.

ويواجه بخاري، الذى يسعى لنيل فترة رئاسية ثانية، فى هذه الانتخابات مرشح المعارضة الرئيسى رجل الأعمال ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر فى سباق توقع محللون أن يكون متقاربا.



الرئيس بخارى يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة



الرئيس بخارى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية