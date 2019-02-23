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صرف أجهزة فحص السكر مجانا للمرضى بشمال سيناء

السبت، 23 فبراير 2019 03:59 م
صرف أجهزة فحص السكر مجانا للمرضى بشمال سيناء جهاز قياس السكر - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، إنه سيتم إبتداء من غدا الأحد، صرف أجهزة السكر للمرضى المكتشف إصابتهم بالسكر فى حملة 100 مليون صحة مجانا .

وجاء فى البيان، إن اجتماعا عقد فى مديرية الصحة برئاسة الدكتور طارق شوكة، مدير عام الصحة بشمال سيناء، وضم قيادات الصحة والتأمين الصحى، وخلاله أكد شوكة ، إن آلية توصيل الخدمة الصحية مستمرة حتى اليوم الاخير بالحملة، وسيتم صرف أجهزة السكر المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية اعتبارا من الغد مع وضع آلية للصرف .


 

 

 

 


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