صرف أجهزة فحص السكر مجانا للمرضى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، إنه سيتم إبتداء من غدا الأحد، صرف أجهزة السكر للمرضى المكتشف إصابتهم بالسكر فى حملة 100 مليون صحة مجانا .

وجاء فى البيان، إن اجتماعا عقد فى مديرية الصحة برئاسة الدكتور طارق شوكة، مدير عام الصحة بشمال سيناء، وضم قيادات الصحة والتأمين الصحى، وخلاله أكد شوكة ، إن آلية توصيل الخدمة الصحية مستمرة حتى اليوم الاخير بالحملة، وسيتم صرف أجهزة السكر المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية اعتبارا من الغد مع وضع آلية للصرف .



