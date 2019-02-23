video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة الخضروات والفاكهة تتوقع تراجع أسعار 6 محاصيل بنسبة 15%

السبت، 23 فبراير 2019 01:52 م
شعبة الخضروات والفاكهة تتوقع تراجع أسعار 6 محاصيل بنسبة 15% خضروات - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
توقعت شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار 6 حاصلات زراعية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ فى حالة الطقس.
 
 
وقال حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع"، إن محاصل "البسلة – الخيار – الملوخية – الكوسة – الباذنجان – والفلفل الرومى" ستنخفض أسعارها بنسب متفاوتة فى الفترة القادمة فى ظل زيادة إنتاجية هذه المحاصل مع تحسن حالة الطقس.
 
 
وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، نجيب إلى أن سعر السبانخ تراجع 10% والقلقاس انخفض من 4 إلى 3 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة، مشيرا إلى أن عامل العرض والطلب يتحكم بصورة ملحوظة فى الأسعار، فهناك محاصيل انخفضت أسعارها مطلع الشهر الجارى لكن عاودت الصعود مجددا مع زيادة الطلب.
 
 

إضافة تعليق

خضار

فاكهة

اسعار الخضروات

اخبار الاقتصاد

اسعار الطماطم




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة