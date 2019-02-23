شعبة الخضروات والفاكهة تتوقع تراجع أسعار 6 محاصيل بنسبة 15%

كتب – إسلام سعيد

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار 6 حاصلات زراعية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ فى حالة الطقس.

وقال حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع"، إن محاصل "البسلة – الخيار – الملوخية – الكوسة – الباذنجان – والفلفل الرومى" ستنخفض أسعارها بنسب متفاوتة فى الفترة القادمة فى ظل زيادة إنتاجية هذه المحاصل مع تحسن حالة الطقس.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، نجيب إلى أن سعر السبانخ تراجع 10% والقلقاس انخفض من 4 إلى 3 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة، مشيرا إلى أن عامل العرض والطلب يتحكم بصورة ملحوظة فى الأسعار، فهناك محاصيل انخفضت أسعارها مطلع الشهر الجارى لكن عاودت الصعود مجددا مع زيادة الطلب.