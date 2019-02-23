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شاهد بـ"اقتحام الحدود": تدمير 1583 نفقا فى سيناء بين أعوام 2008 لـ2010

السبت، 23 فبراير 2019 03:28 م
شاهد بـ"اقتحام الحدود": تدمير 1583 نفقا فى سيناء بين أعوام 2008 لـ2010 المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه تم تدمير 1583 نفقا بسيناء خلال أعوام 2008، و2009، و2010.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

 

واستكمل اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث شهادته، وأكد على أن الإخوان هربوا الأسلحة لحماس للتجهيز لاقتحام الحدود فى 2010، كما جاء فى القضايا أرقام 24 و64 لسنة 2010، وفى 2008 ضم ضبط 437 نفقا، وفى 2009 تم ضبط 764 نفقا، وفى 2010 تم ضبط 382 نفقا، وفى أعقاب مقاطعة الإخوان لانتخابات 2010، نظم عناصر الجماعة مظاهرات عقب الانتخابات واتهموا النظام بتزوير الانتخابات.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 


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