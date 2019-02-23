video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز تنمية المشروعات: وجهنا 49% من تمويلات 2018 لصالح مشروعات المرأة

السبت، 23 فبراير 2019 12:09 م
جهاز تنمية المشروعات: وجهنا 49% من تمويلات 2018 لصالح مشروعات المرأة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى مولها الجهاز للمرأة بلغت 49% من إجمالى عدد المشروعات الممولة خلال عام 2018 كما تمثل السيــدات 40% من إجمــالى المشاركين بالمعـــارض، 23% من إجمالى الخدمات التى يتم تقديمها من خلال وحدات الشباك الواحد بالمحافظات ( رخص مؤقتة – رخص دائمة – رقم قومى – سجل تجارى – بطاقة ضريبية).

 

وأضافت جامع، أن نسبة الحاصلات بلغت على خدمات التسويق المختلفة 32% (تسويق – تكامل مشروعات – تصدير) فضلًا عن 65% من تدريب ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى برامج التدريب للتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية فى بعض محافظات مصر.

 

جاء ذلك فى كلمتها الافتتاحية فى المؤتمر الخامس لجمعية سيدات الأعمال بعنوان "سيدات شركاء النجاح" والذى يعقد فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير فى جامعة الدول العربية بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة وإدارة منظمات المجتمع المدنى وبحضور لفيف من القيادات النسائية فى مصر على رأسهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضأمن الاجتماعى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالإضافة إلى  وفود من 25 دولة عربية وأجنبية.

 

وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اهتمام الجهاز بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والإدارية ومساعدتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن.

 

وأشارت جامع، إلى أن الجهاز قام بإنشاء وحدة متخصصة بقضايا النوع الاجتماعى وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تم تمويلها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة المعونة السويدية (سيدا)، بهدف تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة استفادة المرأة من مختلف الأنشطة التنموية التى يقوم بها الجهاز من خلال تقديم التدريب اللازم للسيدات وتمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتناهية فى الصغر فى كافة المحافظات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيفين جامع: 1.7 مليار جنيه إجمالى تمويلات جهاز المشروعات فى القليوبية

جهاز تنمية المشروعات

نيفين جامع

اخبار الاقتصاد

المشروعات المتوسطة




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة