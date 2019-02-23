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جرار زراعى يدهس بائع فاكهة سقط من عربة كارو بالعياط

السبت، 23 فبراير 2019 01:33 م
جرار زراعى يدهس بائع فاكهة سقط من عربة كارو بالعياط جرار زراعى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى بائع فاكهة مصرعه، حيث دهسه جرار زراعى صباح اليوم السبت بإحدى قرى مركز العياط، وكشفت التحريات أن العربة الكارو الخاصة بالبائع تعرضت للكسر مما أسفر عن سقوطه أسفل عجلات الجرار الذى تصادف مروره بمكان الحادث، وتم التحفظ على سائق الجرار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة حادث مرورى بطريق إحدى قرى مركز شرطة العياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتوفى بائع فاكهة، أثناء قيادة عربة كارو حدث كسر بها مما أسفر عن سقوطه أرضا، حيث تصادف مرور جرار زراعى بجواره مما أسفر عن دهسه ومفارقته الحياة.

وتحفظ رجال المباحث على قائد الجرار، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

 


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