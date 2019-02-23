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"جت تكحلها عمتها".. قصة إعلان قطرى آثار غضب الشعب الكويتى.. فيديو

السبت، 23 فبراير 2019 11:01 ص
"جت تكحلها عمتها".. قصة إعلان قطرى آثار غضب الشعب الكويتى.. فيديو مشهد من الإعلان المسئ للكويت
كتب محمد عبد العظيم
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"جت تكحلها عمتها".. مثل شعبى شهير يمكن أن ينطبق على ما فعلته إحدى شركات الاتصالات فى قطر، فمع الاحتفال بالعيد الوطنى القطرى، سعت الشركة فى محاولة للتقرب من الشعب الكويتى فى ظل المقاطعة العربية لقطر نظير أفعالها ودعمها للجماعات الإرهابية، قامت الشركة بإعداد فيديو دعائى بمناسبة الأعياد الوطنية فى الكويت، ولكن الأمر انقلب عليها حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبى.

الفيديو الذى عرضته الشركة القطرية، تضمن مشاهد اعتبرها متابعين تسيئ للشعب الكويتى وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعى إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة، التى على الفور قررت سحب الإعلان بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل، وذلك وفق ما ذكرته "قطريليكس".

ويأتى هذا الإعلان فى إطار محاولات نظام تميم للتقرب إلى الكويت من خلال القفز بهذا الإعلان على احتفالات اليوم الوطنى، وفى النهاية هذه المحاولات انقلبت عليه بعد تعرضها لهجوم كبير على السوشيال ميديا وتنظيم العديد من حملات المقاطعة.

 

 


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