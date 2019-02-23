تعرف على فعاليات برنامج رفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس بإسنا.. فى 19 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل، بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فعاليات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمركز وقرى إسنا، والذى يسعى إلى تنظيم رحلات لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة بالمدينة إلى المواقع التراثية المتنوعة بمنطقة معبد إسنا، بهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية هذه المواقع، وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعمارى التى تتم حالياً بالمنطقة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى برنامج رفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس فى معلومات للقراء..

1. البرنامج انطلق فى 19 فبراير ويستمر حتى 18 أبريل المقبل لخدمة طلبة مدارس إسنا.

2. البرنامج يقوم بتنظيم 28 رحلة مدرسية لطلاب وطالبات من فئات عمرية مختلفة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمركز إسنا.

3. يشمل برنامج تنمية الوعى الأثرى توعية الطلاب والطالبات بأهمية المواقع التاريخية بإسنا.

4. يتم بالبرنامج إطلاع تلاميذ وطلبة المدارس على جهود الترميم والتأهيل المعمارى التى تتم حالياً بالمنطقة.

5. يساعد الوعى الأثرى فى رفع قيم التراث ركيزة أساسية فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبناء المدينة.

6. يساعد الوعى الأثرى فى زيادة معرفة الطلاب وارتباطهم بتراثها، وكذلك زيادة العوائد الاقتصادية للمجتمع.

7. يساهم البرنامج فى الحفاظ على المواقع التراثية وترويج الحرف التقليدية وتنشيط قطاع السياحة بالمدينة، من خلال التعامل الجيد مع زائرى المنطقة.

8. يتم تنظيم البرنامج فى إطار السعى نحو زيادة تنافسية قطاع السياحة فى مصر من خلال رفع مستوى إدارة المواقع التراثية، وترويجها والحفاظ عليها.

9. البرنامج تقوم عليه شركة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" بالشراكة مع شركة "سى. آى. دى. للاستشارات" بتنفيذ مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا"، للحفاظ على مواقع التراث الثقافى بالمدينة.

10. يشمل المشروع دعم أنشطة الترويج السياحى والتنمية المجتمعية بالمنطقة، بغرض تحسين العوائد الاقتصادية من تلك الأنشطة لسكان مدينة إسنا.

11. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار وذلك بتمويل من الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

12. يعتبر الوعى الأثرى ركيزة أساسية فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبناء المدينة وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها.

13. يساهم البرنامج فى زيادة العوائد الاقتصادية للمجتمع من خلال الحفاظ على المواقع التراثية وترويج الحرف التقليدية.

14. يدعم البرنامج أعمال تنشيط قطاع السياحة بالمدينة من خلال التعامل الجيد مع زائرى المنطقة.

15. شارك بالبرنامج مدارس الحلة الثانوية المشتركة وجزيرة راجح الابتدائية.

16. يتم خلال البرنامج شرح عملية الترميم بمشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة.

17. فى نهاية الرحلات يتم تنظيم حلقات نقاشية حول أهمية السياحة ودور الطلاب فى نشر الوعى الثقافى بأهمية المواقع التراثية وكيفية التعامل مع السائح.

18. يتم أيضاً توزيع شهادات تقديرية على الطلاب لإضفاء طابع البهجة والسعادة المميزة.

19. تشمل الزيارات مئذنة الجامع العمرى ووكالة الجداوى والبيوت المميزة معماريا وسوق القيسارية ومعصرة بكور ومعبد إسنا.