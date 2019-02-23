video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تشكيل 4 لجان بمجلس الأعمال السعودى لتعزيز التعاون المشترك

السبت، 23 فبراير 2019 07:19 م
تشكيل 4 لجان بمجلس الأعمال السعودى لتعزيز التعاون المشترك عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى السعودى
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى إن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية لاسيما فى أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى.
 
 
وأضاف خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري السعودى، أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة من كبار رجال  الصناعة بالبلدين فى مجال الزراعة والصناعة والتشييد والإعمار والسياحة واستصلاح الأراضى وهى تحتاج الى تعاون فنية.
 
 
 

إضافة تعليق

مجلس الأعمال المصري السعودي

اخبار الاقتصاد

الصناعة

التجارة

الصادرات




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة