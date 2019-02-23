تشكيل 4 لجان بمجلس الأعمال السعودى لتعزيز التعاون المشترك

كتب إسلام سعيد

قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى إن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية لاسيما فى أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى.

وأضاف خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري السعودى، أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة من كبار رجال الصناعة بالبلدين فى مجال الزراعة والصناعة والتشييد والإعمار والسياحة واستصلاح الأراضى وهى تحتاج الى تعاون فنية.