ترامب يدعو الله لمباركة الشعب الفنزويلى.. ونائبه: "نحن معكم"

كتب هيثم سلامة

فى رسالته عبر تويتر، دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، أن يبارك الله شعب فنزويلا، يأتى ذلك عقب توقيع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس، مرسوما أجاز فيه إدخال المساعدات الإنسانية، بعد إعلان نفسه رئيسا للبلاد، بينما يرفض الرئيس مادور، قبول المساعدات مشيرا أنها ذريعة لبدء تدخل عسكرى.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غرد عبر تويتر، قائلاً:"بارك الله فى شعب فنزويلا!".



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

و غرد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى فى رسالته عبر تويتر إلى زعيم المعارضة فنزويلا خوان جوايدوو شعب فنزويلا، قائلاً:"نقف مع شعب فنزويلا الذى ينادى بالحرية والإغاثة الإنسانية نحن معكم، كما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن شعب فنزويلا يقف من أجل الحرية والديمقراطية والولايات المتحدة تقف إلى جانبهم".



نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس

يذكر أنه قد أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم السبت أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

وكان جوايدو فى المرسوم الذى نشره على صفحته على "تويتر": "بصفتى القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، أؤكد سماحى بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضى فنزويلا. وبالتالي، أمر عناصر القوات المختلفة بالتصرف وفق هذه التعليمات" يأتى ذلك بعد رفض الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكرى تقوده الولايات المتحدة.