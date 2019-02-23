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تحرير 637 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 23 فبراير 2019 10:29 ص
تحرير 637 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير637 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 31 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 14 شقة مفروشة، و16 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 3 قضايا إشغالات مقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.


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