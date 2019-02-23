بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية النيجيرية

بدأت عملية فرز الأصوات في نيجيريا اليوم السبت في سباق انتخابات رئاسية متقارب على الرغم من أن مفوضية الانتخابات المستقلة قررت مد ساعات التصويت في بعض المناطق التي تأخر فيها فتح مراكز الاقتراع أو شهدت أعطالا في آلات التصويت.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري ومنافسه الرئيسي رجل الأعمال عتيق أبو بكر اليوم السبت، لدى إدلائهما بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت لمدة أسبوع، إنهما واثقان من الفوز.

ويقول محللون إن السباق بينهما متقارب وإن نتيجة الانتخابات ستعتمد على مدى ثقة الناخبين في قدرة أي منهما على تعزيز الاقتصاد الذي لا يزال يستعيد عافيته من ركود أصابه عام 2016.

ويسعى بخاري، وهو حاكم عسكري سابق جرى انتخابه لاحقا، لنيل فترة رئاسية ثانية لأكبر بلد في القارة من حيث عدد السكان وكمنتج للنفط الخام، بينما تعهد أبو بكر، وهو مرشح المعارضة الرئيسي ونائب الرئيس السابق، بتوسيع دور القطاع الخاص.

ويتصدر بخاري وأبو بكر سباق الانتخابات الرئاسية الذي يشارك فيه نحو 70 متنافسا. وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة قد أرجعت تأجيل الانتخابات قبل ساعات قليلة من بدئها قبل أسبوع إلى مشاكل لوجيستية.

وقال شهود من رويترز إن التصويت انتهى في بعض المناطق في أنحاء البلاد وبدأ فرز الأصوات.

وقال فستاس أوكوي المسؤول الكبير في المفوضية إن ساعات التصويت ستمدد في مراكز الاقتراع التي شهدت تأخيرات.

وأضاف أن هناك مشكلات أخرى واجهت التصويت بما يشمل مشكلات أمنية يتم التعامل معها وأعطال في ماكينات بطاقات الناخبين وسيتم استبدالها.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد 72.8 مليون شخص.

وقال بخاري، الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه في داورا في ولاية كاتسينا بشمال البلاد، لدى سؤاله عما إذا كان سيهنئ منافسه إذا فاز "سأهنئ نفسي لأنني أنا الذي سأكون الفائز".