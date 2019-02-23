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انطلاق الملتقى الأول لتطوير التعليم التكنولوجى بـ "نوعية بنها".. غد

السبت، 23 فبراير 2019 01:19 م
انطلاق الملتقى الأول لتطوير التعليم التكنولوجى بـ "نوعية بنها".. غد جامعة بنها - أرشيفية
كتب – نيفين طه
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ينطلق الملتقى العلمى الأول لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، بعنوان "المؤسسات العلمية الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق"، غدا الأحد، برعاية وحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، وتستضيف الملتقى مكتبة مصر العامة بمدينة بنها.

من جانبه أوضح مقرر الملتقى الدكتور هانى شفيق رمزى، وكيل الدراسات العليا بكلية التربية النوعية ببنها، ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم، أن الملتقى يرصد ويحلل الوضع الراهن لمؤسسات تكنولوجيا التعليم فى مصر بصورة نظرية، وتطبيقية محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا أن هذا التحليل يوضح الوضع المأمول والمستهدف الوصول إليه داخل هذه المؤسسات للارتقاء بالتعليم فى مصر، وسبل تطويره.

وأشار رمزى، إلى أن الملتقى يناقش محورين أساسيين هما الأصول النظرية للمؤسسات العلمية الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم، والتطبيق العالمى والإقليمى والمحلى للمؤسسات العلمية الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم، كاشفا عن أهمية الملتقى فى الوضع الراهن ونتيجة الاهتمام الملحوظ بتطوير التعليم العالى، والتعليم قبل الجامعى، بالتزامن مع ما تشهده مصر من تقدم ملحوظ بخطوات ثابتة لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة خلال2030 .

من ناحيته أكد الدكتور إيهاب سعد محمدى، مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، والمنسق الإعلامى للملتقى، أن الملتقى يناقش القضايا الهامة بقطاع تكنولوجيا التعليم من خلال المحاضرات وورش العمل التى يديرها ويشارك بها علماء متخصصون وأكاديميون فى تكنولوجيا التعليم بمصر.

وأضاف محمدى، أنه يتمنى النجاح الكبير للملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة من الملتقى لتقديم الرؤى اللازمة لإقرار برامج تعليمية مميزة وتحقيق التنمية المستدامة الثابتة فى أهم المجالات التى تمثل الركيزة الأساسية فى نهضة الأمم وبناء الحضارات.

 


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