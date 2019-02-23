اليوم السابع: هموم العالم على مائدة أول قمة عربية أوروبية





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استعداد مصر لانعقاد أول قمة عربية أوروبية فى شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزعماء ورؤساء العديد من الدول العربية والأوروبية.

السيسى يفتتح اليوم أعمال القمة بحضور أضخم تمثيل دبلوماسى وسياسى من الجانبين.. هموم العالم على مائدة أول قمة عربية أوروبية.. خادم الحرمين وميركل وقادة البحرين والأردن والكويت وفلسطين على رأس الحضور.. والهجرة والإرهاب فى مقدمة جدول الأعمال

الرئيس يلتقى نظيره الرومانى قبل ساعات من انطلاق القمة.. و"يوهانيس" يشيد بنجاحات مصر بقيادة السيسى على صعيدى الأمن والاستقرار الداخلى

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