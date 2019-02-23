video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل العام: تشغل خط جديد لربط حلوان وطرة والمعصرة بوسط البلد بـ3 جنيهات

السبت، 23 فبراير 2019 01:05 م
النقل العام: تشغل خط جديد لربط حلوان وطرة والمعصرة بوسط البلد بـ3 جنيهات أتوبيسات نقل عام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، على أنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن تعزيز خدمات النقل العام بمناطق حلوان والمعصرة وطرة والمعادى وربطها بمناطق وسط المدينة فقد تم تشغيل خط أتوبيس جديد تحت رقم 1153 اعتبارا من اليوم السبت.
 
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن الخط الجديد سيربط مناطق حلوان- المعصرة -طرة- المعادى بمنطقة وسط المدينة وسيكون مساره كالتالى محطة حلوان النهائية لشارع أحمد أنسى-  شارع عمر بن عبد العزيز- شارع كورنيش النيل - مرورا بمناطق المعصرة - طرة المعادى - فم الخليج - شارع القصر العينى - ميدان التحرير -محطة عبد المنعم رياض، وسعر التذكرة 3 جنيهات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصناعة يبحث مع فولفو العالمية تصنيع اتوبيسات نقل عام سريعة للمدن الجديدة

مناشدة بتوفير خط أتوبيس نقل عام يربط منطقتى إمبابة ومطار القاهرة

القاهرة

اخبار القاهرة

النقل العام

حلوان

طرة

وسط البلد




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة