النقل العام: تشغل خط جديد لربط حلوان وطرة والمعصرة بوسط البلد بـ3 جنيهات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، على أنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن تعزيز خدمات النقل العام بمناطق حلوان والمعصرة وطرة والمعادى وربطها بمناطق وسط المدينة فقد تم تشغيل خط أتوبيس جديد تحت رقم 1153 اعتبارا من اليوم السبت.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن الخط الجديد سيربط مناطق حلوان- المعصرة -طرة- المعادى بمنطقة وسط المدينة وسيكون مساره كالتالى محطة حلوان النهائية لشارع أحمد أنسى- شارع عمر بن عبد العزيز- شارع كورنيش النيل - مرورا بمناطق المعصرة - طرة المعادى - فم الخليج - شارع القصر العينى - ميدان التحرير -محطة عبد المنعم رياض، وسعر التذكرة 3 جنيهات.