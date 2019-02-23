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المبعوث الأممى: مدينة الحديدة اليمنية تمثل مركز الثقل فى النزاع

السبت، 23 فبراير 2019 06:00 ص
المبعوث الأممى: مدينة الحديدة اليمنية تمثل مركز الثقل فى النزاع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن
نيويورك /أ ش أ/
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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن مدينة الحديدة تمثل مركز الثقل فى النزاع اليمني.

وشدد جريفيث - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الفضائية، مساء الجمعة - على ضرورة أن تعود الحديدة إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين.

وأوضح المبعوث الأممى أن إعادة الانتشار فى الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من مينائى رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنها تحتاج إلى مخطط من لجنة المراقبة".

وأشار إلى أنه من المهم جدا النجاح فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار فى الحديدة، منوهاً بأن "الشعب اليمنى يرغب فى رؤية حقائق على الأرض".

وأضاف جريفيث "إذا نجحنا بإعادة الانتشار فى الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمن إنهاء الانتشار المسلح فى المدينة.

وجدد المبعوث الأممى إلى اليمن قوله إن "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين".

 


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