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#القمة_العربية_الاوروبية..مغردون:أهلا بضيوف مصر على أرض السلام والأمن والأمان

السبت، 23 فبراير 2019 01:02 م
#القمة_العربية_الاوروبية..مغردون:أهلا بضيوف مصر على أرض السلام والأمن والأمان احتفاء على تويتر بانطلاق القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ
كتب ــ محمد عبد العظيم
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تستضيف مدينة شرم الشيخ السياحية، فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى في الفترة من 24 حتى 25 من فبراير الجاري، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية، وفى إطار الاحتفاء بانطلاق القمة العربية الأوروبية، تصدر هاشتاج #القمة_العربية_الاوروبية، الأكثر تداولا فى مصر على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية.

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المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على التأكيد على الترحيب بضيوف مصر فى أرض السلام والأمن والأمان، وأن انطلاق هذه القمة يؤكد استقرار مصر تحت حكم الرئيس السيسى، مع نشرهم لعبارة "ادخلوها بسلام أمنين".

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ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الاوروبية، بمدينة شرم الشيخ على مدار يومى 24 و25 فبراير الجارى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

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