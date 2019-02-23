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القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

السبت، 23 فبراير 2019 01:59 م
القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة حشيش - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، القبض على تشكيلين عصابيين، للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، إخطاراً من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط تشكيلين عصابيان لترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

 

وضم التشكيل الأول كلا من "محمد.ك" وشهرته "سمسم" 22 سنة، عاطل، و"احمد .ر" وشهرته "بنسه" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جرام، و90 قرص مخدر ومبلغ مالى 740 جنيه و2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجارـ والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7917 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة .

 

والتشكيل الثانى ضم كلا من "عبدالعاطي. ا . م" 32سنة، عاطل ،و"حمادة.ر"32 سنة،عاطل ، وبحوزتهما 190 قرص مخدر ومبلغ مالى 420 جنيه، و2 هاتف محمول، بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7908 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة ، وتولت النيابة التحقيق

 

 


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