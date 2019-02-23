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الصناعات الهندسية تدرس نتيجة معرض "صناع مصر" فى اجتماعها الأحد

السبت، 23 فبراير 2019 03:00 ص
الصناعات الهندسية تدرس نتيجة معرض "صناع مصر" فى اجتماعها الأحد حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية
كتبت – منى ضياء
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قال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، أنه من المقرر اجتماع أعضاء مجلس إدارة الشعبة غدا الأحد لتحليل نتيجة معرض صناع مصر، الذى انعقد خلال الفترة من 13 – 16 فبراير الجارى، بحضور سفراء رواندا وتنزانيا.
 
وأضاف مبروك فى تصريح لليوم السابع، أن سفير رواندا طلب زيادة عدد المصانع التى عرضت منتجاتها بالمعرض، لبحث استيراد دولته لمنتجات مصرية بديلا عن الصينية التى أغرقت السوق الرواندى والكثير منها لا يحظى بقبول المواطن الرواندى لأن جودتها منخفضة، فى حين يحظى المنتج المصرى بقبول الأفارقة لجودته العالية وسعره المناسب.
 
وأكد مبروك أن الأفارقة كانوا موجودين بقوة فى المعرض، وهو ما فتح مجالا للتعارف والتكامل الصناعى بين المصنعين المصريين بعضهم البعض ، وبين الشركات المصرية والعملاء الأفارقة من ناحية أخرى.
 
 

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