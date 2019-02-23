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"الصحفيين":34 مليون جنيه فائض بميزانية النقابة و أرقام قياسية لم تتحقق من قبل

السبت، 23 فبراير 2019 04:30 ص
"الصحفيين":34 مليون جنيه فائض بميزانية النقابة و أرقام قياسية لم تتحقق من قبل نقابة الصحفيين -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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قال محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ،إن ميزانية النقابة حققت فائض يبلغ 34 مليون جنيه ، و أرقام قياسية لم تتحقق من قبل،مضيفا :" منذ أن تعاهدنا على العمل لصالح نقابتنا قبل أربعة أعوام وضعنا فى اعتبارنا كيفية تنمية موارد النقابة لمواجهة المصروفات الأساسية".

وأضاف محمد شبانة ،  فى تقرير أمين الصندوق المرفق بالميزانية العمومية المقرر توزيعها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ،أن النقابة حصلت على دعم مادى من الحكومة بمبلغ 54 مليون جنيه و أنه لأول مرة تحصل على مثل هذا المبلغ ، وتم توزيعه على بعض الأنشطة و منها المعاشات وأنها حصلت على مبلغ 19 مليون و450 ألف جنيه .

وأشار محمد شبانة ، الى أنه تم زيادة المعاشات من900 جنيه عام 2015 الى 1450 جنيه عام 2018 خلال الأربع سنوات ، وهذه الزيادة لم تحدث فى تاريخ النقابة و أيضا دعم صندوق الطوارئ بمبلغ مليونى جنيه لصرف إعانات الطوارئى للصحفيين والتى بلغت 528 ألف جنيه .

 


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