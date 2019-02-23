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الصحة:اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير أدوية الاقلاع عن التدخين بعيادة مستشفى العباسية

السبت، 23 فبراير 2019 10:34 ص
الصحة:اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير أدوية الاقلاع عن التدخين بعيادة مستشفى العباسية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان ،أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية .

 

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود لليوم السابع ،أن العيادة الخاصة بالمساعدة فى الإقلاع عن الدخين تعمل إسبوعيا كل يوم أحد ويتم الكشف وصرف العلاج بمبالغ رمزية جدا مقارنة بالقطاع الخاص وتابعت : سيتم توفير أدوية حديثة للغاية تساهم فى الإقلاع عن التدخين للراغبين.

 

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن التدخين ضار جدا بالصحة وتابعت للأسف الموضوع أصبح منتشر بين الفئات الصغيرة والسيدات وهوما يستلزم مكافحته ونشر التوعية بين المدخنين .

 

 


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تالصحة النفسية

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