السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 7 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتجارهم فى الهيروين المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحيى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 45591 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة من ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، من ضبط كلًا من: "علي.ع.س" و"عبدالرحمن.س.ع" و"سالم.ع.س" و"حمادة.ع.ب" و"إسماعيل.ع.ب" و"أحمد.ح.ح" و"وائل.ع" بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.