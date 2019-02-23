السجن المؤبد لـ"شقاوة" لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بمعاقبة "محمد.ع" 38 سنة تاجر بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار فى مخدرى الهيروين والترامادول، وشهرين لحيازته سلاح أبيض.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد ابو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

كشفت التحقيقات المتهم والشهير بـ"شقاوة" والبالغ من العمر 38 سنة، تاجر ومقيم بمنطقة العجوزة، يتاجر فى المواد المخدرة، بنطاق محل سكنه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم تم ضبطه داخل منزله بعد صدور أذن من النيابة العامة بذلك، وبحوزته كمية من لفافات الهيروين و380 قرص ترامادول، بالإضافة بميزان حساس، وهاتف محمول ومطواه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، كما يحتفظ بالسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن النفس.