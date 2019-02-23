الرئيس الفنزويلى يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

كتب محسن البديوى

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل، منذ قليل.

وكان قد أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم السبت أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.