الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السودانى عمر البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء السبت، 23 فبراير 2019 04:46 م البشير كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس السوداني عمر البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء. إضافة تعليق البشير السودان عاجل اخبار عاجلة الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟ دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما "حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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