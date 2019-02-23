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الرئيس التونسى يشارك فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غدا

السبت، 23 فبراير 2019 02:39 م
الرئيس التونسى يشارك فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غدا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ش أ
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يشارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ غدا الأحد ، بحضور عدد من القادة وكبار المسؤولين العرب والأوروبيين.

 

وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم السبت - أن الرئيس التونسي سيُلقي خلال الجلسة العامة الأولى للقمة كلمة تتضمن رؤية تونس حول سبل تعزيز التعاون والحوار العربي الأوروبي، ومواقفها إزاء أبرز القضايا المطروحة.

 

وأضاف البيان أن من بين الموضوعات التي سيتم تداولها خلال القمة آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين الأوروبي والعربي والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة، إلى جانب موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى التطورات السياسية الجارية في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

 

 


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