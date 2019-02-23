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الرئيس التونسى يبحث مع وزير الثقافة الموريتانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 23 فبراير 2019 04:00 ص
الرئيس التونسى يبحث مع وزير الثقافة الموريتانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الباجى قايد السبسى الرئيس التونسى
تونس /أ ش أ/
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بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتانى وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة سيدى محمد ولد محم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالمنطقة المغاربية.

وأكد الرئيس التونسى - وفقا لبيان الرئاسة التونسية، الجمعة - عمق العلاقات التونسية الموريتانية، وأهمية دفع مسيرة التعاون الثنائى لخدمة مصالح الشعبين، وتحقيق تطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من التضامن والتعاون والاندماج.. مشيدا بمناخ الاستقرار الذى تعيشه موريتانيا ودوره فى القيام بالإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية والتطور للشعب الموريتاني.

من جانبه، سلم سيدى محمد رسالة خطية إلى الرئيس التونسى من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، تتعلق بتعزيز علاقات التعاون الثنائي، معربا عن تقدير الرئيس الموريتانى لتونس وحرصه على دفع علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

 


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الرئيس التونسى

تونس

أخبار تونس

وزير الثقافة الموريتانى

تعزيز العلاقات الثنائية




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