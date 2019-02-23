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خالد صلاح
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الرئيس الأوكرانى يؤكد على ضرورة زيادة قوات (ناتو) فى البحر الأسود

السبت، 23 فبراير 2019 04:35 م
الرئيس الأوكرانى يؤكد على ضرورة زيادة قوات (ناتو) فى البحر الأسود الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
أ ش أ
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أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، الحاجة الملحة لزيادة تواجد السفن الحربية لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأسود؛ نتيجة للسيطرة الروسية على السفن والبحارة التابعين للبحرية الأوكرانية.

 

وذكر المكتب الإعلامي التابع للرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه " ينبغي زيادة تواجد الناتو في البحر الأسود".

 

وشدد بوروشينكو على أن احتمالية إجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستتم فقط إذا كانت أوكرانيا في موقف قوة، قائلا إنه " إذا كان التحالف العالمي قوي بشكل كافي وإذا كانت العقوبات مازالت قائمة ومستمرة وإذا كانت جميع أدوات الضغط التي لدينا مشمولة، فيكمن أن تكون تلك المحادثة فعالة".

 

وكانت القوات البحرية الروسية قد صادرت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في 25 نوفمبر الماضي، واحتجزت البحارة بتهمة اختراق المياه الإقليمية الروسية.

 

من جانبها، تعتبر موسكو اختراق المياه الإقليمية بمثابة استفزاز، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن الاستراتيجية التي استخدمتها أوكرانيا هي التحريض والضغط ثم الزعم بأن هناك غزوًا روسيًا.

 


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