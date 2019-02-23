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الجيش السورى ينفذ عملية نوعية على تجمعات الإرهابيين بريف حماة

السبت، 23 فبراير 2019 03:02 م
الجيش السورى ينفذ عملية نوعية على تجمعات الإرهابيين بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
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نفذت وحدة من الجيش السوري اليوم،السبت، عملية نوعية على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي؛ وذلك رداً على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

 

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش وجهت صباح اليوم رمايات نارية مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم " جبهة النصرة " في أطراف قرية معركبة بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليتين لهم إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

 

وفي سياق آخر من مدينة الحسكة، انفجر لغم من مخلفات تنظيم " داعش " الإرهابي لدى مرور صهريج محروقات فارغ ما أدى إلى إصابة مواطنين سوريين اثنين كانا بداخله بجروح خطيرة في قرية النصرات جنوب المدينة بنحو 17 كيلومترا.

 

تجدر الأشارة إلى أن إرهابيي " داعش " عمدوا إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في ريف الحسكة بغرض نشر الذعر بين الأهالي ومنعهم من عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

 


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