التصحيح الإلكترونى بداية لتفعيل التعامل التكنولوجى بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

يعتبر تصحيح أوراق الإجابة من الأمور المرهقة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لذلك قامت جامعة الإسكندرية بتأسيس مركز القياس والتقويم لوضع أسئلة الامتحانات بأسلوب منهجى مميز يقيس فهم وتركيز الطالب فى المادة، ويقوم بالتصحيح الإلكترونى عن طريق أجهزة مسح ضوئية بحيث يكون فى شفافية فى التصحيح وحل أزمة الطلاب فى التظلمات التى تصل لأعداد كبيرة خاصة فى الكليات مثل الآداب والحقوق والتربية، التى يلتحق بها آلاف الطلاب سنوياً.

وقال الدكتور سامح نخلة، المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم، إن المركز وظيفته مركزية ودوره إدارة أعمال الامتحانات بالكامل من أول التخطيط للامتحان حتى ظهور النتيجة وتقييم الطلاب للمادة والامتحانات، ومنحها لأستاذ المادة لتطوير العملية التعليمية، وقياس أى نشاط داخل الجامعة مثل قياس دور مركز التدريب ودوره فى نشر ثقافة الاختبار الإلكترونى، والقياس التقويم وبنوك الأسئلة بين أعضاء هيئة التدريس، والتحصحيح الإلكترونى عن طريق الإجابة على ورق إجابة وإدخال الأوراق فى جهاز مسح ضوئى، ثم جهاز لمقارنة إجابة الطالب بالإجابة النموذجية.

وأوضح التنفيذى لمركز القياس والتقويم أن المركز يشرف عليه الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونواب الجامعة.

وأضاف أن الهدف من المركز هو أن تكون كل آليات وعمليات القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية شفافة وموضوعية ودقيقة، لما يؤهل طلاب جامعة الإسكندرية للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وأكد "نخلة" أن جامعة الإسكندرية لديها 23 وحدة قياس وتقويم بكل كليات الجامعة أى متوفر بكل كلية وحدة مسئولة عن القياس والتقويم، والفصل الدراسى الأول تم التصحيح لكل أوراق الإجابة بالكليات ما عدا الدراسات العليا ورياض الأطفال وتربية رياضية بنين واقتصاد وعلوم سياسية، وأوضح تضاعف نسبة التصحيح الإلكترونى إلى 3 أضعاف مثيله فى خريف عام 2017/2018، معلناً أن الجامعة قد تم فيها تصحيح ما يقرب من 600 ألف ورقة امتحانية إلكترونياً، معلناً بذلك عن مسابقة وحدات القياس والتقويم والتى تنتهى فى 15 مارس المقبل لتحديد أفضل كلية ملتزمة بمعايير القياس والتقويم.

وأوضح أن المركز تم تأسيسه منذ سنوات ولكن تضاعف المجهود كل الفترة الأخيرة لإدخال المنظومة الإلكترونية بكل الكليات وتم تعميم المركز بكل كليات الجامعة، ولم يكن مهمته تصحيح الامتحانات وتقيمها فقط ولكن المركز يقيم كافة مراكز التدريب بالجامعة ومدى تحقيقها لهدفها المطلوب، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس حيث تم تدريب 68 عضو هيئة تدريس لمدة 12 ساعة من 6 كليات ومعاهم بحثية بالتعاون مع كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ووصل عدد المتدربين 171.

كما أوضح أنه تم شراء مؤخرا 15 ماسحا ضوئيا لتطوير الكليات، مشيراً إلى أن عدد المقررات فى الخريف الماضى وصلت إلى 3464 مقررا، بينما وصلت المواد التى تم تصحيحها إلكترونيا فى الفصل الدراسى الأول 720 مقررا، مشيراً إلى أن كليتى الآداب والطب حققتا أهداف الجامعة فى التصحيح الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية.

وأشار مدير المركز إلى أن هناك مسابقة ستقام فى 10 مارس المقبل تتضمن بنوك الأسئلة لكليات الآداب والتجارة والتربية والفنون الجميلة، وتشمل التقييم الداخلى للوحدات والعمليات بالكليات، مؤكداً أنه فى خلال الفترة المقبلة سيتم تحقيق هدف المركز وهو تخريج طلاب ذات مستوى مميز ليستطيعوا المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.