video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 04:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى :مراكز متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالأنيميا والتقزم والسمنة

السبت، 23 فبراير 2019 03:00 ص
التأمين الصحى :مراكز متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالأنيميا والتقزم والسمنة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت هيئة التأمين الصحى، أنه تم تخصيص مراكز متخصصة لعلاج السمنه والتقزم والأنيميا عند الأطفال ،  الذين يتم فحصهم فى المدارس ، على أن منح كارت  صحى لكل طالب وبموعد محدد منعا للتزاحم .

يذكر أن المبادرة  ،تستهدف فحص قرابة 12 مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة فى 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان.

وتشترط هيئة التأمين الصحى ، إعطاء ولى الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى الحملة وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص،أو التعهد بإجرائه فيه أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: الانتهاء من فحص 30.3 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة

الصحة

التقزم

السمنة

التأمين الصحى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة